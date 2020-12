Kamapania remarketingowa w social mediach

Kampanie remarketingowe bardzo często wykorzystywane są między innymi na Facebook'u.

Czym tak naprawdę jest remarketing?

Kampania remarketingowa to jeden z ważniejszych elementów działań marketingowych sklepu internetowego. Na czym polega prowadzenie takiej kampani? Jest to trafianie z przekazem reklamowym do osób, które kiedyś już zaznajomiły się z naszą marką, np. odwiedziły naszą stronę internetową, stacjonarny sklep lub zrobiły u nas zakupy. Co ważne, tacy odbiorcy są zazwyczaj bardziej skłonni, aby poświęcić uwagę naszemu komunikatowi niż osoby, które nigdy nie miały z nami styczności. Konkretny mechanizm działania będzie zależny od kanału, z którego zamierzamy skorzystać.

Kampania remarketingowa - dlaczego warto?

Dlaczego warto prowadzić kampanie remarketingowe? Po pierwsze, do wyboru mamy naprawdę sporo kanałów. Najpopularniejsze są zdecydowanie reklamy Facebooka, a także Google Ads. Remarketing jest jedną z tańszych i najbardziej skutecznych form marketingu i co chyba najważniejsze w tym wszystkim - w większości przypadków jest niesamowicie skuteczny. Efekty jesteśmy w stanie zauważyć tak naprawdę w bardzo krótkim czasie.